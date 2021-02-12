عاد فريق الوحدة لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه الفيصلي برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق مهاجم الوحدة يوسف نياكاتي بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك د: 12 من ركلة جزاء، 48، 85) وأحرز زميله ديمتري بيتراتوس الهدف الرابع (د: 90)، فيما أحرز هدفي الفيصلي كل من رافاييل سيلفا (د: 54)، محمد الصيعري (د: 67)، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة حقق الوحدة فوزه السابع ووصل للنقطة 24 محتلاً المركز الثامن، فيما تلقى الفيصلي الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 20 نقطة محتلاً المركز الحادي عشر.