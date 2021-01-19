صادقت إدارة نادي ضمك على انفراد «عكاظ» من خلال توقيعها مخالصة مالية مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة، موجهة شكرها للاعب نظير اللعب والمشاركة لموسم رياضي قبل إعلان المغادرة، مؤكدة في الوقت نفسه أن زغبة من خيرة اللاعبين خلقاً وأداءً بعد إسدال الستار على مسيرته مع النادي بشكل رسمي.وخاض زغبة تجربة احترافية ناجحة مع نادي الوحدة لمدة موسم ونصف سبقت توقيعه مع نادي ضمك في يناير 2020، لمدة موسم واحد، انتهت بتوقيع الطرفين على مخالصة مالية بعد الاتفاق ما بين إدارة النادي واللاعب على استلام زغبة مستحقات 3 أشهر مقابل التنازل عن المدة نفسها.