تتواصل لقاءات الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم (الجمعة) بإقامة 3 لقاءات مهمة، ففي أبها يستضيف ضمك نظيره الفتح عند الساعة 3:45م، وفي الباحة يواجه العين ضيفه أبها عند الساعة 3:50م، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة قوية تجمع الاتفاق بضيفه الوحدة عند الساعة 5:35م.ضمك & الفتحعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض فريق ضمك لقاء مهما أمام ضيفه الفتح ويسعى صاحب الأرض لتحسين وضعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الـ16 والأخير برصيد 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين و6 خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه 21 هدفاً كأضعف خط دفاع في الدوري، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد أن انتعش بفوزه في الجولة الماضية على الفيصلي ليصعد للمركز الـ7 برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل و5 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 19 هدفا. وسبق أن التقى الفريقان في لقاءين في دوري المحترفين وكان ذلك في الموسم الماضي، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، فيما انتهى لقاء الإياب بفوز ضمك بـ4 أهداف لـ3.العين & أبهاوعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يشعل فارق النقطة اللقاء المرتقب الذي سيجمع صاحب الأرض فريق العين بنظيره أبها، ويدخل العين هذا اللقاء محتلاً المركز الـ14 برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و6 خسائر، وله من الأهداف 13 وعليه 16 هدفاً، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين و5 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 14 هدفاً، ويطمح كل فريق لتحقيق الفوز والابتعاد قليلاً من مراكز الهبوط.الاتفاق & الوحدةوعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستضيف الاتفاق نظيره الوحدة في واحد من أقوى لقاءات الجولة، إذ يسعى كل منهما لمواصلة الانطلاقة نحو مراكز المقدمة بعد أن حقق كلاهما 3 انتصارات متتالية، ففريق الاتفاق يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الـ4 برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين و3 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 17هدفاً، أما فريق الوحدة فإنه يحتل المركز الـ6 برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه مثلها. وسبق أن التقى الفريقان في 14 مواجهة في دوري المحترفين، فاز الاتفاق في 8 لقاءات، فيما فاز الوحدة في 4 لقاءات، وتعادلا في لقاءين، وتمكن هجوم الاتفاق من إحراز 27 هدفاً، فيما أحرز هجوم الوحدة 16 هدفاً.