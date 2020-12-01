حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، أمس (الإثنين)، فوزاً كبيراً على المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.

ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.

وسبق لأخضر السلة أن فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما في فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» في جدة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة القادمة، إذ يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الـ3 في جميع المجموعات الـ6، ويتأهل أفضل 4 منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخباً.