يخضع الثنائي الاتحادي فهد المولد وعبدالرحمن العبود، لبرنامج علاجي مكثف خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية بسبب أيام «الفيفا»، إذ يواصل المولد والعبود برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل عودتهما للمشاركة في المباريات بدءا من لقاء الفيصلي يوم (الأثنين) 23 نوفمبر الجاري في المجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. من جانب آخر، منح المدرب كاريلي لاعبي الفريق الاتحادي راحة لمدة 3 أيام على أن يعودوا للتدريبات بعد غد (الثلاثاء) استعدادا للقاء الفيصلي القادم في الدوري.