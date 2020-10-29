يشهد ميدان «نادي القصيم لسباقات الهجن» بمدينة بريدة اهتماماً كبيراً بالموروث العربي الأصيل، حيث انطلق موسم السباقات الرياضية لرياضة الهجن، بحضور كبير من محبي هذه السباقات وبدعم مباشر من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية والهجن بالمنطقة، إذ شهد عدداً من السباقات التي أقيمت في الميدان، مباركاً للجهود المميزة والنتائج التي تحققت للميدان على مستوى المملكة والخليج العربي، مؤكداً اهتمامه الكبير للرياضة العريقة ويسعى لتطويرها وتحقيق المزيد من المخرجات الإيجابية للميدان.من جانبه أفاد عضو مجلس إدارة نادي القصيم لسباقات الهجن مشعل بن ناصر المكيرش بأن الموسم الحالي استثنائي، بالإعداد المميز من المضمرين وإدارة النادي، وسط تفاعل كبير من الجمهور والإعلام الرسمي، وقال:«نحن الآن في أسبوع الركض الثالث، وستتوالى الرعايات في الأسابيع القادمة».كما أكد المدير العام للنادي عبدالله الربيعان، أن اهتمام أمير القصيم بالموروث الأصيل جعل منها رياضة شعبية محببة للجمهور، حيث تشهد حضوراً جماهيرياً من أبناء القصيم، الذي هو امتداد لحبهم للهجن وارتباطها بموروث المنطقة حيث رحلات العقيلات المعروفة والتي تبدأ وتنتهي بالقصيم.