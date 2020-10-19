قصّت فرق الأهلي والفتح والرائد والاتفاق مشوارها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق النصر، وحصد أول 3 نقاط لها على حساب الباطن والنصر وضمك والاتحاد على التوالي، في ختام الجولة الأولى لدوري المحترفين.فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، حقق الفتح فوزاً مهماً على مضيفه النصر بهدفين لهدف، وجاء هدفا الفتح عن طريق نجمه سفيان بن دبة (هدفين د:12، 61)، فيما جاء هدف النصر عن طريق خالد الغنام (د:53)، وبهذه النتيجة يحصد الفتح النقاط الـ3 وبقي النصر دون أية نقطة.وعلى ملعب الباطن، انتصر الأهلي على مضيفه الباطن بهدف دون مقابل جاء عن طريق لاعبه سلمان المؤشر (د:18)، وبهذه النتيجة يحصد الأهلي أول 3 نقاط له في الدوري، فيما بقي الباطن دون رصيد من النقاط.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، انتزع الرائد فوزاً صعباً على مضيفه ضمك بنتيجة 3-2، أحرز للرائد كل من: عبدالله المقرن (د:2)، محمد السهلي (هدفين د:22، 31)، فيما أحرز لضمك نجمه ايميليو زيلايا هدفين من ركلتي جزاء (د:45، 85)، وشهد اللقاء بطاقة حمراء للاعب ضمك كريستيان ليما، وبهذه النتيجة حصد الرائد أول 3 نقاط له، وبقي ضمك دون أي رصيد نقطي.وفي جدة، قلب فريق الاتفاق تأخره أمام الاتحاد إلى فوز بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.تقدم للاتحاد أولاً عن طريق فهد المولد من ركلة جزاء (د:٦٠)، ورد الاتفاق بهدفين عن طريق فيليب كيش من ركلتي جزاء (د: ٨٠، ٨٨)، وبهذه النتيجة يحصد الاتفاق أول ثلاث نقاط وبقي رصيد الاتحاد خالياً من النقاط.