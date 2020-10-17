قص فريق الهلال شريط مشواره نحو المحافظة على لقبه بالفوز على القادم الجديد فريق العين بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء سيطرة هلالية، وقدم فريق العين مستوى جيدا رغم أنه الظهور الأول له في دوري المحترفين، ولكن خبرة نجوم الزعيم حسمت الأمر بهدف جاء عن طريق المدافع علي البليهي في الدقيقة 49 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يحصد الهلال أول 3 نقاط، فيما بقي العين دون نقاط.