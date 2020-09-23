حظيت الرياضة السعودية باهتمام كبير في رؤية المملكة 2030، إذ جاء منها تشجيع الدولة للرياضات بأنواعها؛ من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها، بمتابعة دؤوبة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



محطات مضيئة في مسيرة الرياضة السعودية:

- كأس الملك سلمان للشطرنج بمشاركة كبار نجوم العالم

- مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف

- ماراثون الرياض الدولي وفورمولا إي الدرعية

- اتفاقية مع «WWE» لإقامة منافسات المصارعة في المملكة لـ10 سنوات

- نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة

- بطولة سوبر كلاسيكو الرباعية لكرة القدم (بمشاركة البرازيل والأرجنتين والسعودية والعراق)

- إقامة مواجهة كأس السوبر الإيطالي في جدة بين يوفنتوس وميلان

- استضافة كأس العالم للأندية في كرة اليد «سوبر غلوب»

- تأهل السعودية لكأس العالم في روسيا 2018

- تحقيق منتخب الشباب لكرة القدم تحت 19 سنة بطولة آسيا 2018



- تأهل منتخب تحت 19 سنة إلى نهائيات مونديال بولندا 2019

- تأهل منتخب اليد إلى نهائيات كأس العالم

- تحقيق منتخب الطائرة كأس التحدي الآسيوي بسيرلانكا

- تحقيق منتخب ذوي الإعاقة كأس العالم 2018 في السويد



- تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بطولة العرب