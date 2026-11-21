أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مواعيد وملاعب المباريات الثلاث الختامية لبطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» 2026، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر المقبل.

وتنطلق المواجهات بلقاء تولوكا المكسيكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، مع بطل كأس ليبرتادوريس، الذي يُحسم لقبه في 28 نوفمبر الجاري، ضمن مواجهة «ديربي الأمريكتين»، على استاد جاسم بن حمد، يوم 9 ديسمبر.

ويلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع الفائز من «ديربي الأمريكتين»، في مباراة «كأس التحدي»، على الملعب ذاته، يوم 12 ديسمبر.

وتُختتم البطولة يوم 16 ديسمبر على استاد أحمد بن علي، بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، مع الفائز من مباراة «كأس التحدي».