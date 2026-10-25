أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهولندي مارينو بوسيتش، أهمية مواجهة الغرافة القطري، المقررة غداً (الاثنين)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية، فيما أكد المدافع البرازيلي روجير إيبانيز جاهزية الفريق للمواجهة، ورغبة اللاعبين في حصد النقاط الثلاث.



وتأتي المواجهة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، إذ يدخل الأهلي اللقاء برصيد أربع نقاط، بعد تعادله مع باختاكور الأوزبكي وفوزه على الوصل الإماراتي، فيما يسعى الغرافة إلى تحقيق أولى نقاطه في البطولة.



ويأمل الأهلي في استثمار عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في المنافسة القارية، خصوصاً بعد تأكيد مدربه ولاعبيه أن هدف الفريق لا يقتصر على الفوز في المواجهة القادمة، بل يمتد إلى المنافسة على لقب البطولة.



وأوضح بوسيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أن المباريات القارية تحمل أهمية خاصة، وتزداد قيمتها عندما تُخاض على أرض الفريق وأمام جماهيره، مؤكداً أن الأهلي سيستثمر الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز.



وقال: «لا توجد مواجهة سهلة في هذه البطولة، وندرك أهمية التعامل مع مباراة الغد بالجاهزية الذهنية والحد من الأخطاء».



وأشار مدرب الأهلي إلى أن ما يميز فريقه هو روح المجموعة والقتال من أجل بعضها البعض، مؤكداً أن هذا الجانب يمثل أحد أهم عناصر النجاح في المباريات الكبرى.



وأضاف: «حققنا نتائج إيجابية في الفترة الماضية، ونتطلع إلى مواصلة هذا المسار وتحقيق نتيجة ترضي جماهيرنا».



من جانبه، شدد المدافع البرازيلي روجير إيبانيز على أهمية المواجهة، مؤكداً أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في البطولة القارية، خصوصاً مع إقامة المباراة على أرضهم وبين جماهيرهم.



وقال إيبانيز: «مواجهة الغرافة مهمة بالنسبة لنا، خاصة أنها تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، ونسعى إلى تقديم المستوى الذي يليق بالأهلي، ولقد قطعنا شوطاً كبيراً من التحضير للمباراة ونعمل على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة لخوض هذه المواجهة المهمة».



واختتم المدافع البرازيلي تصريحاته بالتأكيد على أن المشوار لا يزال طويلاً، وأن الفريق يسعى إلى مواصلة العمل والتطور والمنافسة بقوة لتحقيق طموحاته في البطولة.