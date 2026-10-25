يواصل النجم الاتفاقي خالد الغنام تأكيد حضوره في الملاعب السعودية، بعدما أصبح أكثر لاعب سعودي تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين منذ بداية الموسم الماضي، برصيد 15 هدفاً، في رقم يعكس فاعليته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق.



وعلى صعيد مسيرته الكروية، خاض الغنام 153 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 26 هدفاً، إلى جانب صناعة 14 هدفاً، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 40 مساهمة، جامعاً بين التسجيل وصناعة الفرص لزملائه.



ويُعد الاتفاق النادي الأكثر استفادة من مساهمات الغنام التهديفية، بعدما قدم بقميصه أرقاماً تؤكد تأثيره في المنظومة الهجومية، ليواصل اللاعب تعزيز مكانته ضمن أبرز الأسماء السعودية في مركزه.



وتمنح أرقام الغنام مؤشراً واضحاً على تطوره الهجومي، خصوصاً في ظل حضوره التهديفي منذ الموسم الماضي، الذي وضعه في صدارة الهدافين السعوديين في دوري المحترفين خلال هذه الفترة.