يقترب فريق النصر من تحقيق رقم تهديفي لافتاً، بعدما وصلت سلسلته إلى 97 مباراة متتالية في الدوري سجل خلالها هدفاً واحداً على الأقل، ليصبح على بُعد ثلاث مباريات فقط من بلوغ حاجز 100 مباراة متتالية دون انقطاع عن التسجيل.



وواصل «العالمي» حضوره في قائمة الأندية صاحبة أطول سلاسل التسجيل المتتالي في الدوريات، متجاوزاً عدداً من الأندية الكبيرة، يتقدمها بنفيكا البرتغالي وريفر بليت الأرجنتيني، اللذان يمتلك كل منهما سلسلةً بلغت 93 مباراة، فيما يأتي الهلال بـ88 مباراة، وبايرن ميونخ الألماني بـ87 مباراة.



وتضم القائمة أيضاً النجم الأحمر الصربي وباوك اليوناني بـ69 مباراة لكل منهما، وبرشلونة الإسباني بـ63 مباراة، وسيلتيك الاسكتلندي بـ61 مباراة، وأرسنال الإنجليزي بـ55 مباراة.



وبات الفريق النصراوي بحاجة إلى مواصلة التسجيل في مبارياته الثلاث القادمة ليدخل نادي المئة، ويعزز رقمه في هذه السلسلة، في إنجازاً يعكس الاستمرارية الهجومية للفريق وقدرته على هز الشباك عبر المباريات المتتالية.