كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تم إشعار الاتحاد الآسيوي، منذ (الأربعاء) الماضي، بإكتمال كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل الإماراتي في الرياض، كما أشعر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالإجراءات المتخذة لإستقبال بعثة الفريق.

وأوضحت المصادر أن الترتيبات شملت كافة المتطلبات التنظيمية اللازمة لوصول بعثة الوصل، لخوض مواجهة النصر ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن الفريق الإماراتي لم يصل حتى الآن، رغم أن موعد وصوله كان مقرراً أمس.

وأضافت المصادر أن الاتحاد السعودي بادر بإشعار الاتحاد الآسيوي بالمستجدات، في إطار متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع نادي النصر، فيما يُنتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة من اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، في حال استمرار عدم وصول بعثة فريق الوصل.