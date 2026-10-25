تتجه أنظار عشاق المستديرة في العالم نحو ملعب سبوتيفاي كامب نو، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من، اليوم (اﻷحد)، لمتابعة كلاسيكو الأرض، والذي يجمع برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

موقف الفريقين

يدخل برشلونة اللقاء متصدراً للترتيب برصيد 27 نقطة من تسعة انتصارات متتالية تحت قيادة هانزي فليك، وأحرز هجومه 39 هدفاً فيما استقبلت شباكه تسعة أهداف فقط، بينما يوجد ريال مدريد مع مدربه جوزيه مورينيو في المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعد فوزه في سبعة لقاءات فيما خسر لقاءين، وأحرز هجومه 23 هدفاً فيما استقبلت شباكه تسعة أهداف فقط.

طريقة لعب الفريقين

يعتمد مدرب برشلونة هانزي فليك على طريقة 4-2-3-1 بضغط عالٍ وشراسة هجومية، بتشكيلة متوقعة، تضم: جارسيا (حارس مرمى)، كانسيلو، كوبارسي، جيرارد مارتين، تشافي إسبارت، رودري، بيدري؛ يامال، لوبيز، كريم اديمي؛ رافينيا. في المقابل، يفضل مورينيو الواقعية والارتداد السريع بطريقة 4-3-3، بتشكيلة متوقعة تضم: كورتوا؛ فالفيردي، كوناتي، هويسين، كوكوريا، جولر، تشواميني، إندريك، بيلينغهام؛ ديوماندي، مبابي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني

تاريخياً، التقى الفريقان في الدوري الإسباني خلال 188 مباراة سابقة؛ فرض فيها ريال مدريد تفوقاً طفيفاً بتسع وسبعين انتصاراً، مقابل أربعة وسبعين فوزاً لبرشلونة، وحسم التعادل 35 مواجهة.