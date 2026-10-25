تغيرت المواسم، وغادر أبها دوري المحترفين ثم عاد إليه، لكن شيئاً ظل يرافقه في رحلاته خارج الديار: البحث عن انتصار غائب منذ موسم 2022/2023، في سلسلة امتدت إلى 33 مباراة متتالية، خسر خلالها 30 مواجهة وتعادل في ثلاث، لتصبح الأطول دون فوز خارج الأرض في تاريخ المسابقة.



وتعود بداية الحكاية إلى الجولة العاشرة من موسم 2022/2023، حين حقق أبها آخر انتصاراته خارج ملعبه أمام العدالة. يومها، لم يكن ذلك الفوز سوى ثلاث نقاط جديدة، قبل أن يتحول لاحقاً إلى ذكرى ينتظر الفريق تكرارها منذ سنوات.



ومضت بقية مباريات ذلك الموسم دون انتصار جديد بعيداً عن أرضه، ثم عاش أبها موسم 2023/2024 كاملاً دون أن يكسر السلسلة، لتنتهي رحلته بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويبقى ملف الانتصار خارج الديار مفتوحاً.



ومع عودته إلى دوري روشن في الموسم الحالي 2026/2027، تجددت فرصة طي الصفحة، إلا أن ست مباريات خارج ملعبه لم تكن كافية لإنهاء الانتظار، ليرتفع العدد إلى 33 مواجهة متتالية دون فوز.



وبين انتصار العدالة ورحلات الموسم الحالي، تبقى أمام أبها مهمة تتجاوز إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده؛ إنها إنهاء سلسلة امتدت عبر موسمين سابقين، وظلت قائمة رغم الغياب والعودة.