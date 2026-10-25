حسم توتنهام هوتسبير «ديربي لندن» أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

الفوز الثاني للسبيرز

وكان توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، قد حقق فوزه الأول في البريميرليغ على حساب كوفنتري بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية، قبل أن يواصل «السبيرز» صحوته بانتصار جديد على تشيلسي.

هدف عكسي يمنح توتنهام التقدم

جاء هدف توتنهام الأول عن طريق حارس تشيلسي مايك بندرس بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في إبعاد ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيسر.

طرد بالمر

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة في الدقيقة 80 بطرد نجمه كول بالمر، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليستكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين.

تيل يسجل الثاني

واستغل توتنهام النقص العددي للبلوز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، بعد انطلاقة رائعة من ماتياس تيل قبل منتصف الملعب، أنهاها بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما رفع توتنهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر.