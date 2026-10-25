تأهل ممثلا مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الزمالك وبيراميدز، إلى دور المجموعات، عقب فوزهما ذهاباً وإياباً في دور الـ32.

وكان الزمالك قد حسم لقاء الذهاب أمام الجيش الرواندي خارج أرضه بهدف قاتل سجله ناصر منسي، ثم كرر تفوقه بالنتيجة نفسها في لقاء الإياب، الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم (السبت)، بهدف سجله أحمد شريف في الدقيقة الأولى.

بيراميدز يسحق المريخ بانتيو

وفي مباراة أخرى، اكتسح بيراميدز فريق المريخ بانتيو، بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي، ليتأهل متفوقاً بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين.

وجاءت رباعية بيراميدز بتوقيع عبدالرحمن مجدي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 23 و28، ومصطفى فتحي في الدقيقة 45+2، ونذير بوعلي في الدقيقة 71.

موعد القرعة

ووفقاً لتقارير صحفية، ستُقام قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية (الأربعاء) القادم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مدينة السادس من أكتوبر بمصر.