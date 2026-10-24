يعود النجم الاتحادي استيفن بريجوين للمشاركة مع فريقه في مواجهة نيفتشي الأوزبكي (الإثنين) القادم، الساعة 4:45 عصراً، على استاد الاستقلال (فيرجانا)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي غاب بسببها عن مباراة الاتحاد أمام الدرعية (الجمعة) الماضي والتي انتهت لصالح العميد بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكانت بعثة فريق الاتحاد غادرت ظهر اليوم (السبت) لأوزبكستان، من أجل خوض مباراة نيفتشي، وسيختتم العميد تحضيراته الفنية غدا (الأحد) بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها المدرب ينز فيسينغ الأسلوب الفني والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.



ويطمح المدرب فيسينغ لتحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة الرابعة، ومواصلة المشوار نحو خطف بطاقة التأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.



هذا وسيعقد المدرب فيسينغ مؤتمراً صحفياً برفقة أحد لاعبي الفريق الاتحادي غدا (الأحد) للحديث عن مواجهة نيفتشي الأوزبكي.



يذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز الحادي عشر بنقطة واحدة في مجموعة أندية «الغرب» في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.