فرض النيجيري جورج إيلينيخينا نفسه أحد أبرز الأسماء الهجومية في صفوف الاتحاد خلال الموسم الحالي، بعدما قدّم مستويات لافتة أسهمت في تعزيز حضوره مع «العميد»، مستفيداً من الفرصة التي حصل عليها لإثبات قدراته التهديفية، بعد فترة لم يحظَ خلالها بمشاركةٍ كبيرةٍ في الموسم الماضي.



وبحسب الإحصاءات خاض إيلينيخينا 14 مباراة بقميص الاتحاد ومنتخب نيجيريا، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 أخرى، ليصل إجمالي مساهماته إلى 12 مساهمةٍ تهديفيةٍ، في حصيلة تعكس فاعليته أمام المرمى وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.



وجاء تألق المهاجم الشاب امتداداً للمستويات التي قدمها في دوري روشن، إذ سجل في شباك النصر، وواصل حضوره المؤثر في المباريات الأخيرة، كما أسهم بهدف وتمريرته الحاسمة في الفوز على الاتفاق برباعيةٍ مقابل هدفٍ، قبل أن يعود للتسجيل أمام الدرعية.