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فريق الفيحاء الأول لكرة القدم
فريق الفيحاء الأول لكرة القدم
توقيع الفيحاء مع اللاعب ياسين بن زيه
توقيع الفيحاء مع اللاعب ياسين بن زيه
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أعلن مجلس إدارة نادي ‫الفيحاء التعاقد مع الجزائري ياسين بنزية لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، عبر حسابه الرسمي في منصة "X" وتم توقيع العقد في هولندا مقر معسكر الفريق الكروي الأول.

وجاء بيان نادي الفيحاء كالتالي: «أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط الدولي الجزائري ياسين بنزية (مواليد 1994)، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، وبدأ بنزية مسيرته في فرنسا، حيث مثّل أندية أولمبيك ليون وليل وديجون، قبل أن يخوض تجارب احترافية في عدة دوريات، حيث لعب لفنربخشة التركي، وأولمبياكوس اليوناني، ونفتشي باكو الأذربيجاني».

جرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور توفيق بن صالح المديهيم، في مقر معسكر الفريق بهولندا.

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