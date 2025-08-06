أجرى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مرانه الأخير في معسكره الإعدادي في البرتغال لينهي المعسكر الذي بدأه في إسبانيا ومن ثم البرتغال وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد.وشهد المعسكر خوض الفريق سلسلة من التدريبات المكثفة والتمارين اللياقية الجادة ولعب 5 مباريات ودية وذلك لرفع المستوى البدني والفني للاعبين قبل خوض منافسات كأس السوبر السعودي.وكان المعسكر الإعدادي للفريق الاتحادي قد بدأ يوم 14 يوليو الماضي في مدينة جيرونا الإسبانية واستدعى المدرب الفرنسي بلان لوران 19 لاعباً لتجهيزهم للموسم الرياضي القادم، وخاض الفريق 5 مواجهات في معسكره الإعدادي في البرتغال، وكانت أولى لقاءاته الودية أمام فريق فنربخشة التركي وخسره الاتحاد بأربعة أهداف دون مقابل، ومن ثم واجه الاتحاد فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي وخسره الاتحاد بنتيجة 3/ 1، وفي ثالث لقاءاته واجه فولهام الإنجليزي الذي انتصر على الاتحاد بنتيجة 4/ 2، وفي اللقاء الرابع لعب الاتحاد بالفريق الثاني أمام بورتيمونينسي وخسر 2/ 1، وفي آخر لقاءاته الودية انتصر الاتحاد على فريق اونياو دي ليريا البرتغالي بنتيجة 5/ 1 وأحرز أهداف الاتحاد كل من: ستيفن بيرجوين، سعد آل موسى، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فيصل الغامدي.وخلال المعسكر استبعد المدرب الفرنسي 6 لاعبين، هم: طلال حاجي وعدنان البشري ونواف الجدعاني ومحمد هزازي والثنائي الأجنبي ماتيو بوريل واسياس رودريغيز؛ وذلك للانضمام مع فريق الاتحاد تحت 21 عاماً.من جهة أخرى، يواصل نادي الاتحاد مهمة البحث عن ظهيرين للفريق الأول بعد استبعاد فواز الصقور وإصابة حسن كادش، وتسعى الإدارة لتوفير متطلبات المدرب بلان قبل خوض غمار كأس السوبر السعودي، إذ سيلاقي الاتحاد حامل لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين نظيره فريق النصر ثالث دوري المحترفين وذلك يوم 19 أغسطس.