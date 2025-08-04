يخوض فريق الأهلي المباراة الودية الخامسة ضد فريق العين الإماراتي الساعة 12 ظهرا غد الثلاثاء في ختام معسكر إسبانيا، واعتمد المدرب ماتياس يايسله خلال المناورة الكروية الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها آخر اللقاءات الودية بالمعسكر «الأوروبي» الإعدادي للموسم الرياضي الجديد الذي سيستهله الفريق الأهلاوي بمواجهة فريق القادسية الأربعاء 20 أغسطس القادم الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.وكان فريق الأهلي بدأ برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد بالمرحلة الأولى بمعسكر النمسا وخاض لقاء وديا وحيدا أمام فريق تيرول النمساوي وانتصر الأهلي بنتيجة 1/2، وفي المرحلة الثانية بمعسكر إيطاليا، شارك الفريق في البطولة الودية وخسر مباراتي كومو الإيطالي 1/3، وسيلتك الأسكتلندي بضربات الترجيح 5/3، بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية 1/1، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة كسب الفريق الأهلاوي المباراة الودية ضد فريق إلتشي الإسباني بهدفين مقابل لاشيء.ويتطلع مدرب الأهلي ماتياس يايسله لتجهيز الفريق الكروي للبطولات في الموسم الجديد محليا (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقاريا (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة)، وعالميا (بطولة كأس القارات للأندية).انفوجرافيكالمباراة الودية الأخيرةالأهلي السعودي × العين الإماراتي12:00 ظهرا