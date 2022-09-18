يسعى مدرب الاتحاد نونو سانتو، بعد عودة اللاعبين من الإجازة الممنوحة لهم، بداية فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الجولات الماضية، والتي شهدت رتمًا تصاعديًا للفريق الكروي الأول وتعزيز الجوانب الإيجابية، وتحديدًا في خط الدفاع؛ الذي ساهم إلى جانب حارس المرمى غروهي في المحافظة على شباك الفريق نظيفة دون أهداف في الجولات الأربع الماضية. ومن المتوقع أن يشارك المهاجم محمد الصيعري في المباراة الودية القادمة مع نادي الوحدة (الأحد) بجدة، عقب اكتمال جاهزيته الفنية، إذ من المنتظر أن يكون الظهور الأول للصيعري بقميص العميد أمام النصر في لقاء «الكلاسيكو» على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين من على مقاعد البدلاء.وفي السياق ذاته، يكثف الجهاز الطبي بالنادي جهوده لمعالجة البرازيلي رومارينهو من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه مع الخليج في العضلة الخلفية اليسرى؛ بهدف تجهيزه للجولة القادمة أمام النصر خلال فترة التوقف الحالية؛ التي تكون بمثابة فرصة لتجهيز عدد كبير من اللاعبين المصابين في الفريق الاتحادي.