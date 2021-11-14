يواصل المنتخب السعودي لكرة السلة تدريباته استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم. ويلعب المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره البحرين الثلاثاء واللقاء الثاني الخميس قبل المواجهتين المرتقبتين مع نظيره الأردن يوم ٢٦ في عمان والمواجهة الثانية يوم ٢٩ من نفس الشهر.ويجري المنتخب حصتين تدريبيتين بشكل يومي على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية وسط أجواء يسودها التفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق أول إنجاز في تاريخه بالتأهل لكأس العالم. المشرف على المنتخب يسار مختار أكد أن المعسكر يسير بصورة جيدة بقيادة المدرب علي السنحاني وسط معنويات مرتفعة من جميع اللاعبين بتحقيق التطلعات والتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه رغم قوة المنافسة والمجموعة القوية بجانب المنتخب السعودي، مثمناً دعم وزارة الرياضة واهتمام ومتابعة رئيس الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي لتوفير جميع متطلبات المعسكر قبل خوض التصفيات.