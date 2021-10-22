ضرب الهلال موعداً جديداً مع النهائي القاري لبطولة دوري أبطال آسيا، للفوز بأهم جائزة في كرة القدم الآسيوية على مستوى الأندية، عندما يتقابل مع ضيفه بوهانغ الكوري على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ حقق الهلال لقب البطولة عامي 1991- 2000 بالنظام القديم على حساب الاستقلال الإيراني وجابيلو الياباني، ومرة بالنظام الجديد في نسخة 2019 على حساب أوراوا الياباني، فيما حل وصيفاً 4 مرات عامي 1986 و1987 أمام جيف يونايتد وطوكيو فيردي اليابانيين، ومرتين في النظام الجديد حل وصيفاً عامي 2014 و2017 أمام ويسترن سيدني الأسترالي وأراوا الياباني، ويعتبر النهائي الرابع في 7 أعوام، مؤملاً أن يحقق لقبه الرابع على مستوى البطولة، والثامن في مختلف البطولات الآسيوية.ليفرض الهلال نفسه حالة استثنائية بين الأندية السعودية، حين تمكنت إدارته الجديدة من فرض نفسها كنموذج مميز، وتمكنت من تنفيذ أغلب أهدافها في وقت قياسي، إلى حدٍ بات معه الهلال يدلل جماهيره ببطولة كل 4 أشهر تقريباً، إذ حقق في محرم 1442 لقب الدوري 2020، وبعدها بأربعة أشهر حقق بطولة كأس الملك في منتصف ربيع الآخر، قبل أن يعايد جمهوره بدوري 2021 قبل نهايته، إذ تمكنت إدارة الرئيس فهد بن نافل من اكتساح أهم بطولات الموسمين اللذين تولت خلالهما إدارة الفريق، وتحقيقها 4 بطولات كبرى من أصل 6 شارك فيها الزعيم.ورقمياً، تمكنت هذه الإدارة من تحقيق اللقب القاري الأهم في عام 2019، ثم أتبعته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكان لها سبق الحفاظ عليه، قبل أن تختم موسمها الأول بالكأس الأغلى، كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي موسمها الثاني حافظت على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتقترب من تحقيق اللقب الآسيوي في نسخة 2021 بصفته مرشحاً للقب.