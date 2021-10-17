توج الوكيل المساعد بإمارة منطقة حائل للشؤون التنموية صالح المطيري في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، أبطال بطولة حائل للشطرنج 2021 بنسختها الثانية، بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة يمثلون 6 دول، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي.وحسمت اللاعبة السعودية الجوهرة الحسن المركز الأول في بطولة السيدات برصيد 7 نقاط، وجاءت اللاعبة أفنان القبيشي في المركز الثاني، وحلت اللاعبة ريماز البليهي في المركز الثالث.وتمكّن اللاعب الأردني محمد صلاحات من تحقيق المركز الأول في بطولة الرجال، وحل اللاعب السعودي أحمد الرحيلي في المركز الثاني، بينما جاء اللاعب المصري أحمد خيرات في المركز الثالث.ونوه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي بدعم وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لقطاع للرياضة بشكل عام والاتحادات الرياضية، ولا سيما اتحاد الشطرنج ولهذه البطولة بشكل خاص، ما أسهم في نجاحها.