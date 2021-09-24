انطلقت مساء أمس الأول بطولة جدة على ملعب المدي بدعم وإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبمتابعة رابطة أحياء جدة. وتخلل البطولة حفل مبسط عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بحضور شخصيات رياضية من بينهم عبدالعزيز المدي والمدرب الوطني ماجد الغامدي وبطل المملكة في ألعاب القوى عبدالله آدم ورئيس فريق البعد عمر باعيسى.وجمعت المباراة الافتتاحية الأولى للبطولة فريقي التعاون والمدي وانتهت بفوز التعاون وتوج بكأس الافتتاح، ولعب في اليوم الثاني للبطولة فريقا ميلان والبعد وانتهت المباراة بفوز البعد بثلاثية نظيفة.