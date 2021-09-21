أحدثت قرارات لجنة الانضباط تجاه الأحداث المصاحبة لكلاسيكو النصر والاتحاد ضمن مباريات الجولة الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ردود فعل واسعة كونها تباينت في الغرامة المالية على الفريقين إضافة لتجاهل اللجنة مطالب إعلاميين وجماهير بالنظر في الألفاظ العنصرية التي وثقتها لقطات فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي هذا الشأن علق القانوني المختص في النزاعات الرياضية عبدالله الشايع على قرارات لجنة الانضباط بقوله «في ما يخص المقطع المتداول المتضمن لفظا عنصريا ضد نادي الاتحاد فإنه متى ما ثبتت صحته يعد من مخالفات التمييز الواردة في المادة ٧٢ من لائحة الانضباط والأخلاق وعقوبتها إن صدرت من الجمهور هي الغرامة 200 ألف ريال وقد تؤدي لمنع الجمهور من حضور مباراة إلى ست مباريات في حال تكرارها، وللجنة الانضباط سلطة التحقق من ذلك وفرض العقوبة دون انتظار تقرير من مسؤولي المباراة التي وقعت فيها المخالفة».وأضاف الشايع: «عوقب نادي النصر بـ150 ألف ريال بسبب رمي القوارير فيما العقوبة المقدرة في اللائحة هي غرامة 100 ألف ريال ولكن نظرا إلى كونها المخالفة الثانية خلال هذا الموسم جرى تشديدها 50٪ من العقوبة السابقة لتصبح 150 ألف ريال، وبات على جمهور النصر بموجب قرار الانضباط منعه من الحضور مباراة وتعليق العقوبة كفترة اختبار بعدم رمي أي قارورة خلال الأشهر الستة القادمة وإلا سوف يمنع من حضور المباراة التالية للنصر في ملعب مرسول بارك».يذكر أن لجنة الانضباط فرضت غرامة مالية بقيمة 65 ألف ريال على نادي الاتحاد لرمي جماهيره 15 قارورة مياه، و150 ألف ريال على نادي النصر لرمي جماهيره أكثر من 50 قارورة مياه وإلزامه باللعب دون جمهور على أرضه في حال تكرارها.