تتجه الأنظار اليوم (الجمعة) نحو استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع لمتابعة الكلاسيكو المنتظر والذي يجمع الاتحاد (ثالث الدوري) بالمتصدر الهلال عند الساعة 8:50م، ويخوض فريق التعاون (رابع الدوري) لقاء مهماً أمام العين (المركز 16) عند تمام الساعة السابعة مساءً، ويستضيف ضمك (المركز 15) نظيره النصر (خامس الدوري) عند الساعة 7:05م، وتأتي هذه اللقاءات الثلاثة ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.كلاسيكو الصدارة بين العميد والزعيمعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام ضيفه الهلال بظروف صعبة إذ يفتقد قلبي الدفاع أحمد حجازي بسبب الطرد وزياد الصحفي لتراكم البطاقات الصفراء وكذلك غياب نجمه عبدالإله المالكي للإصابة، ويدخل العميد هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 42 نقطة حصدها من 11 انتصاراً و9 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 37 وعليه 26 هدفاً، ويسعى الاتحاد من خلال لقاء الليلة لخطف النقاط الثلاث وتقليص الفارق النقطي بينه وبين ضيفه الهلال إلى ثلاث نقاط.أما فريق الهلال فإنه يخوض هذا اللقاء بحثاً عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير للمحافظة على صدارته والابتعاد عن أقرب منافسيه لا سيما وأنه سيقابل وصيفه الشباب في الجولة القادمة، ويدخل الزعيم هذا اللقاء محتلاً صدارة الدوري برصيد 48 نقطة حصدها من 14 انتصاراً و6 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 45 وعليه 20 هدفاً.سكري القصيم يواجه العينعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي فريق التعاون المنتشي بالتأهل لنهائي كأس الملك ضيفه العين بحثاً عن الفوز ومواصلة منافسته على مراكز المقدمة إذ يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة حصدها من 10 انتصارات و8 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 20 هدفاً، فيما يدخل فريق العين هذا اللقاء متمسكاً بأمل البقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي ويسعى لخطف ثلاث نقاط ثمينة إذ يحتل العين المركز السادس عشر برصيد 20 جمعها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 30 وعليه 48 هدفاً.ضمك يأمل في (النصر)على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض فريق ضمك لقاء مهماً وصعباً أمام ضيفه النصر، ويسعى صاحب الأرض إلى تحقيق الفوز أملاً بالابتعاد عن مراكز الهبوط إذ يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة حصدها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 33 وعليه 43 هدفاً، أما فريق النصر فأنه يعيش حالة من الإحباط بعد خروجه من كأس الملك ويسعى من خلال لقاء الليلة لتحقيق الفوز والتمسك بآخر آمل له في المشاركة في دوري أبطال آسيا وذلك بخطف المركز الثالث على أقل تقدير، ويحتل العالمي المركز الخامس برصيد 36 نقطة حصدها من 10 انتصارات و6 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 40 وعليه 30 هدفاً.