غادر ممثل الوطن فريق الوحدة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لكل منهما وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا.شهد اللقاء تقدم الوحدة أولاً عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي (د: 24)، وعادل للقوة الجوية العراقي لاعبه البديل أيمن حسين (د: 90+2)، لتنتهي الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لكل منهما.وفي ركلات الترجيح، أحرز فريق القوة الجوية 3 أهداف جاءت عن طريق أمجد راضي، حسين جبار، ولؤي العاني، فيما أضاع ميثم جبار، وأحرز فريق الوحدة هدفين عن طريق يوسف نياكاتي، ومشاري القحطاني، فيما أضاع محمد القرني، عبدالكريم القحطاني، وهزاع الغامدي.