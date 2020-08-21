قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو فريقهما إنتر ميلان الإيطالي إلى المباراة النهائية لمواجهة إشبيلية الإسباني، عقب تسجيل 5 أهداف في مرمى شاختار دونييتسك الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ)، بعدما سجل كل منهما هدفين، وأضاف الإيطالي دانيلو دامبروزيو الهدف الخامس، إذ ستتجه أنظار الأوروبيين إلى مدينة كولون الألمانية وبالتحديد صوب ملعب راين إينرجي، الذي سيكون مسرحا للمواجهة، إذ شيد الملعب في عام 1923 وتم تحديثه عام 2004، ويتسع لـ 51 ألفا، وكان إشبيلية حجز البطاقة الأولى إلى المباراة النهائية المقررة اليوم (الجمعة) بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1، ولم يحرز إنتر ميلان أي لقب محلي أو أوروبي منذ موسم 2011-2012 عندما أحرز كأس إيطاليا.وأكد إنتر ميلان أنه يشكل عقدة للفرق الأوكرانية، ففي 9 مواجهات معها، فاز 6 مرات وتعادل 3 مرات، علما بأن الفريق الإيطالي توج بطلا لهذه المسابقة للمرة الأخيرة موسم 1997-1998 بفوزه على مواطنه لاتسيو بثلاثية نظيفة، أما شاختار فتوج بطلا لهذه المسابقة عام 2009 بفوزه على فيردر بريمن الألماني 2-1 بعد التمديد.من جانبه، علق مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لوكاكو، قائلا: «ها نحن في النهائي! لقد كان أحد أهدافنا في نهاية الموسم هذه. أهدرنا الكثير من النقاط في الدوري الإيطالي، لكننا الآن في النهائي، لذلك نحن سعداء. إنها التجربة الأولى لغالبية اللاعبين في فريقنا. دافعنا بشكل جيد. لقد قامت الكتلة الدفاعية بعمل ممتاز حقا، ثم نجحنا في التسجيل من الفرص القليلة التي سنحت أمامنا». وأضاف: «كنا نعلم أنه سيكون لدينا مساحة كبيرة في الجهة اليمنى، وقمنا باستغلال ذلك. أظهرنا أننا فعالون تماما أمام المرمى. أنا مهاجم، وأنا هنا من أجل ذلك (التسجيل). الهدف الثاني بحثت عنه حقا بمفردي. كانت الرغبة. قدمنا مباراة جيدة حقا، أنا سعيد جدا للفريق». وكان الفريقان استهلا المشاركة القارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مطلع الموسم لكنهما حلا في المركز الثالث في مجموعتهما فأكملا المشوار في مسابقة الدوري الأوروبي.