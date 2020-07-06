كشفت إحصاءات شبكة «Opta» المختصة في رصد أرقام ومردود لاعبي كرة القدم أن مهاجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2020. وذكرت الشبكة العالمية عبر موقعها الرسمي في «تويتر» أنه في العام الحالي لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي، والإسباني، والألماني، والفرنسي، والإيطالي) أهدافا في الدوري أكثر من رونالدو.وأوضحت أن النجم البرتغالي سجل هذا العام 15 هدفا لفريقه يوفنتوس في الدوري الإيطالي الذي تتبقى منه 8 مراحل، مشيرة إلى أن المهاجم المتألق في صفوف نادي بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل أيضا 15 هدفا في الدوري الألماني الذي اختتمت منافساته قبل أيام، وتوج البايرن باللقب.يذكر أن رونالدو (35 عاما) يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا، ويتخلف بفارق 4 أهداف عن متصدر القائمة الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو روما.