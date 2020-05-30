كشفت إذاعة كوبي الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) تدرس السماح بعودة المشجعين لمدرجات الملاعب بنسبة 30%، ابتداء من 12 سبتمبر القادم، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا خلال شهر نوفمبر. وأوضحت الإذاعة أنه في حال سارت الأمور بالشكل المخطط له فسيسمح للمشجعين بالدخول إلى الملاعب وملء كل جنباتها دون أي قيود اعتبارا من شهر يناير 2021.وأعلنت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية، في بيانها الصادر أمس، أن منافسات الدوري ستستأنف، بعد توقفها 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، بمباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو. وقال البيان الذي نشر عبر «تويتر»: «وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني خلال اجتماع مجموعة اتصال تم تشكيلها للتشاور مع هيئة الرياضة على صيغة جدول 11 جولة متبقية في دوري الأضواء والدرجة الثانية، وسيتم استئناف المسابقة في الأسبوع الذي يبدأ 13 و14 يونيو، بينما ستقام أول مباراة بعد العودة في 11 يونيو بين إشبيلية وريال بيتيس، على أن تقام آخر جولة من المباريات في 18 و19 يوليو».وقالت هيئة الرياضة إن الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري تعهدا بالعمل سويا على تحديد جدول المباريات المتبقية هذا الموسم رغم الخلافات التي دبت بين الطرفين في السابق ووصلت في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم بسبب جدول المباريات.وسيكون الدوري الإسباني ثاني مسابقة بين أكبر 5 مسابقات في أوروبا تستأنف نشاطها بعد أن تسبب الوباء في تعليق معظم المنافسات الرياضية حول العالم منذ مارس الماضي، وذلك بعد عودة الدوري الألماني في وقت سابق هذا الشهر.