توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر فريق «نجد» بلقب دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي ينظمه اتحاد اللعبة ممثلاً باللجنة النسائية. وجاء تتويج فريق «نجد» بعد بفوزه في اللقاء الختامي للبطولة، الذي أقيم الخميس على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض بنتيجة 7-3 على فريق «نجد المستقبل»، فيما حل فريق «جدة هاندز» في المركز الثالث عقب فوزه على فريق الهمة 11-2.

وكرمت عضوتا مجلس الإدارة رغد الحمد وسارة الشريهي المشاركات في الدوري، الذي يعد الأول في تاريخ اتحاد اللعبة، إضافة إلى تتويج الفريقين الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.

وحصل فريق «إيليت» على الفريق المثالي، فيما ذهبت جائزة أفضل مدربة لـ«أمجاد الغامدي» مدربة فريق المجد، وحصلت عبير عبدالرزاق سعيد لاعبة جدة هاندز على جائزة أفضل لاعبة في الدوري، فيما حصلت رحاب المفلح من فريق نجد على أفضل إدارية، ونالت عندليب طهراوي من فريق نجد لقب هداف البطولة، وأخيراً حصلت ضحى حجازي من فريق نجد على أفضل حارسة في البطولة.

وقالت لـ«عكاظ» حكم كرة اليد في أول دوري نسائي مريم العبدالمحسن «شعوري بالفخر الكبير لا يوصف، كأول دوري سعودي نسائي، ونتمنى أن تكون بداية موفقة لكرة اليد السعودية لأول مرة، وهي أول تجربة تحكيمية لي ونتطلع أن تكون بداية خير بعد دورة تحكيم كرة اليد».