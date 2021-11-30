وضع المنتخب السعودي لكرة السلة اسمه على خارطة الكرة الآسيوية بقوة بعد الانتصار الذي حققه على نظيره الأردني ٧٢-٦٤، إذ قدم الأخضر اداء رائعا نال إعجاب جميع المتابعين لمسيرة الأخضر الذي تطور مستواه بشكل رائع خلال السنوات الاخيرة والتي وضعته على صدارة المنتخبات العربية والخليجية كبطل النسختين السابقتين، واستطاع التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا ووضع اسمه ضمن أفضل ١٦ منتخبا آسيويا.

المتتبع لمسيرة المنتخب يلاحظ وتيرة تصاعد مستوى الأخضر عن السنوات السابقة، ووضع المنتخب له هوية واضحة بقيادة مدربه الوطني علي السنحاني.

وكان لدعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وتركيز مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السله بتوفير جميع الإمكانات لصالح المنتخب من أجل الظهور بمستوى يتواكب مع الطموحات التي تسعى لها وزارة الرياضة من أجل الارتقاء بجميع الاتحادات الرياضية.

ويعمل رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة وفريق العمل الذي معه على تطوير المنتخب السعودي والوصول به إلى العالمية رغم صعوبة التصفيات والطريقة المعقدة في التصفيات للوصول إلى النهائيات.

مدرب المنتخب السعودي لكرة السلة علي السنحاني أكد أن المشوار مازال طويلا أمام المنتخب إذ إن التصفيات طويلة وطريقة الوصول غير سهلة من أجل الوصول خاصة أن مجموعة المنتخب الثالثة تعد من أقوى المجموعات حيث سبق للمنتخبين الأردني واللبناني التأهل لكأس العالم ولديهما خبرة طويلة بذلك، وقال إن فوز المنتخب على المنتخب الأردني يعد خطوة مهمة في التصفيات وننتظر أن نلعب مع أندونسيا يوم ٢٤ فبراير في الدمام ومن ثم سنلعب مع لبنان يوم ٢٩ فبراير وسنعمل من الآن للاعداد للمباراتين والفوز بهما حيث تضع المنتخب قريبا من التأهل إلى المرحلة الثالثة.

وشكر السنحاني رئيس الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي ونائبه المشرف على المنتخب يسار مختار ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل على كل الدعم والاهتمام وكذلك الجهاز الإداري والفني والطبي واللاعبين الذي كانوا على قدر المسؤولية في إسعاد الجماهير التي ساندت ودعمت الأخضر في اللقاء.