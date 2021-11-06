حقق اليوم السبت لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي الميدالية الذهبية في مسابقة فردي الثماني كرات للناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخبا عربيا.وجاء تحقيق البطل خالد الغامدي الميدالية بعد فوزه في المباراة النهائية لمنافسات مسابقة فردي الثماني كرات للناشئين بعد فوزه على منافسه الليبي صهيب أنور الذي حقق الميدالية الفضية بنتيجة سبعة أشواط مقابل شوط، وحقق لاعب منتخب البحرين حسين مروم الميدالية البرونزية في نفس المسابقة.وفي ذات البطولة حصل لاعب المنتخب السعودي للبلياردو مهند الغميز على الميدالية البرونزية في مسابقة فردي الثماني كرات فردي للكبار بينما حصل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر (ناشئين) أيمن العمري على الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر فردي للناشئين.وبذلك يصل عدد ميداليات المنتخب السعودي إلى ثلاث ميداليات بواقع ذهبية واحدة واثنتين برونز في ثالث أيام البطولة التي تختتم الأربعاء المقبل.من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي على هذا الإنجاز للوطن مؤكداً بأنهم دائماً خلف أي إنجاز يتحقق للرياضة السعودية بسبب دعمهما واهتمامهما وتوجيهاتهما لكل الاتحادات الرياضية.وأبدى الدكتور الشمري سعادته بهذه النتائج وتحقيق العديد من الميداليات، موكداً سعادته بما تحقق كون ذلك يعتبر مبشراً بمستقبل يدعو إلى العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المستقبلية.من جانبه أبدى البطل خالد الغامدي سعادته بتحقيق الذهب وقال: «أشكر الله على هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم دعاء الوالدين وأهدي هذا الإنجاز للوطن، وأطمح بتحقيق العديد من الإنجازات في المستقبل».