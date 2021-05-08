بالتعاون مع معهد إعداد القادة، ينظم الاتحاد السعودي دورة للحكام الجدد لكرة اليد «للسيدات» بمدينة الدمام، وذلك خلال الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 08 يونيو القادم.

ووجه «الاتحاد» من خلال مكاتب وزارة الرياضة التعميم على الأندية وإدارات التعليم والجامعات والمدارس والقطاعات العسكرية والجهات المعنية تسجيل أسماء الراغبات في المشاركة حسب الشـروط التالية: أن تكون سعودية الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامــة أو ما يعادلها، وألا يقل عمرها عن 17 عاما كحد أدنى ولا تزيد على 32 عاماً كحد أقصى، وأن تجتاز الكشف الطبي بنجاح «بموجب تقرير طبي».