تستضيف صالة وزارة الرياضة في الرياض، غداً (الجمعة)، المرحلة النهائية للدوري الممتاز (البلاي أوف) للدوري، التي ستقام منافساتها بنظام التجمع.

ويتنافس على اللقب 6 أندية هي (النصر) المتصدر والوحدة (الوصيف) الفتح (الثالث) الهلال (الرابع ) أحد (الخامس) الاتحاد (السادس)، ولا يشارك أصحاب المركزين الأول والثاني في الدور ربع النهائي.

وتفتتح المنافسات غداً (الجمعة) بمواجهتين: الأولى بين الهلال وأحد عند الساعة 4 مساءً، ويليها الفتح والاتحاد عند الساعة 6 مساءً.

وفي يوم (السبت) 10 أبريل، تستكمل المنافسات بمواجهتي الرد، الأولى بين أحد والهلال الساعة 4 مساءً، والثانية الاتحاد والفتح 6 مساءً، وسيتأهل للدور نصف النهائي الفائز في المباراتين، وفي حال تعادل الفريقين يتم تحديد المتأهل لدور نصف نهائي عن طريق احتساب تسجيل ما له وعليه في الأهداف المسجلة، وفي حالة التعادل في الأهداف تلعب مباراة فاصلة في اليوم الثاني، والفريقان الخاسران يشاركان في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في اليوم التالي.

وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم (الإثنين) 12 أبريل، ويلعب في المواجهة الأولى للدور نصف النهائي، الوحدة أمام (الفائز من لقاء الفتح والاتحاد) عند الساعة 4 مساءً، والنصر أمام (الفائز من الهلال وأحد) عند الساعة 6 مساءً.

وفي يوم (الثلاثاء) 13 أبريل، تلعب المواجهة الثانية للدور نصف النهائي، اللقاء الأول يجمع (الفائز من لقاء الاتحاد والفتح) أمام الوحدة عند الساعة 9.30 مساءً، و(الفائز من أحد والهلال ) أمام النصر عند الساعة 11 مساءً والفائز من المباراتين يتأهل لدور النهائي وفي حال تعادل الفريقين يتم تحديد المتأهل لدور النهائي عن طريق احتساب تسجيل ما له وعليه في الأهداف المسجلة، وفي حالة التعادل في الأهداف تلعب مباراة فاصلة في اليوم الثاني والفريقان الخاسران يشاركان في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في اليوم التالي.

وتختم منافسات البطولة في النهائيات التي ستلعب بدايةً من يوم (الخميس) 15 أبريل، التي ستلعب فيها المواجهة الأولى عند الساعة 9.30 مساءً، ثم يوم (السبت) 17 أبريل المواجهة الثانية لتحديد البطل عند الساعة 9.30 مساءً وفي حالة التعادل، تلعب مباراة فاصلة اليوم التالي عند الساعة 9.30 مساءً، وسيلعن بعدها عن بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.