أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد بالتنظيم المتميز لبطولة المملكة لكأس الاتحاد لألعاب القوى لدرجة الشباب التي أقيمت أخيرا في جدة.

وهنأ الأمير نواف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، والمشرف على الألعاب المختلفة بالنادي عبدالإله المقرن، والجهاز الفني واللاعبين، بتحقيقهم المركز الأول، مشيرا إلى أن الأداء المتميز في البطولة جاء نتيجة عمل دؤوب ومتابعة حثيثة خلال 6 أشهر فقط. وتمنى للاتحاد الجديد لألعاب القوى كل النجاح، مطالبا الأندية بمزيد من الاهتمام بألعاب القوى لصناعة الأبطال الذين يمثلون المملكة في المحافل الدولية.

وكان الأمير نواف قد حرص على حضور منافسات ألعاب القوى خلال الفترة الماضية، ووقف شخصيا على عمل المنظمين وأداء اللاعبين، مشيدا بأداء اللجنة الفنية باتحاد ألعاب القوى بقيادة الكابتن الدولي سعد شداد.