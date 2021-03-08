قاد نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريق ليبرون جيمس إلى حسم النسخة السبعين لمباراة «كل النجوم» التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، على حساب فريق كيفن دورانت 170-150 على ملعب «ستايت فارم أرينا» في أتلانتا.

أنتيتوكنمبو فرض هيمنته على المباراة ليصبح نجمها المتوج، حيث كان الأفضل تسجيلا برصيد 35 نقطة في 20 دقيقة، بنسبة مئوية في الرميات 16 من أصل 16 رمية، بينها 3 ثلاثيات، مع 7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، لينال كأس «كوبي براينت» لأفضل لاعب في مباراة كل النجوم.

ولم يواجه فريق ليبرون جيمس أي عناء في تحقيق الانتصار هذا العام، إذ حسم زملاء القائد الأرباع الثلاثة الأولى في صالحهم (40-39، 60-41، 46-45 على التوالي)، حيث كان هناك رهان خلالها لأن الفريق الفائز في كل منها ينال 200 ألف دولار يتم التبرع بها إلى جمعية خيرية من اختيارهم (مقابل 100 ألف للفريق الخاسر).

وتقدم فريق ليبرون 146-125 في نهاية الربع الثالث، فكان التحدي في الربع الأخير للوصول إلى 170 نقطة دون حد زمني بموجب القانون الجديد الذي فرضته الرابطة في النسخة الأخيرة.

واعتمدت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين العديد من التغييرات، أبرزها اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين، لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين.

ويحدد الرقم الواجب بلوغه في نهاية المباراة بإضافة 24 نقطة (تكريما لرقم قميص النجم الراحل كوبي براينت الذي توفي بشكل مأساوي في 26 يناير 2020 في لوس أنجلوس في حادث مروحية) إلى إجمالي نقاط الفريق المتقدم عقب نهاية الربع الثالث.