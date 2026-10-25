اعتذر الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لجماهير فريقه عن تصريحاته السابقة بشأن رغبته في اللعب لبرشلونة، بعدما سجل هدف الفوز على ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة 1-0، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.



وقال ألفاريز، في تصريحات لمحطة «موفيستار بلس»، إنه يعتذر للجماهير عن الطريقة والتوقيت اللذين تحدث بهما عن رغبته في الانتقال إلى برشلونة خلال كأس العالم 2026، مؤكدا تفهمه غضب المشجعين، خصوصا في ظل الدعم الذي حظي به منذ انضمامه إلى أتلتيكو.



وكان المهاجم الأرجنتيني قد أثار جدلا بتصريحاته التي أشار فيها إلى رغبته في تحقيق حلم اللعب لبرشلونة، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله، قبل أن يرفض أتلتيكو انتقاله إلى منافسه الكتالوني، ليستمر الجدل خلال فترة الإعداد للموسم الحالي والانتقالات الصيفية. وتعرض اللاعب لصيحات استهجان متكررة من جماهير فريقه في المباريات التي أقيمت على ملعبه هذا الموسم.



وأضاف ألفاريز أنه يأمل في تغيير موقف الجماهير من خلال العمل الجاد والتواضع، مشيرا إلى تحسن مستواه في المباريات الأخيرة، سواء من الناحية البدنية أو في التعامل مع الكرة، ومؤكدا رغبته في مساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لديه.



وجاء هدف ألفاريز ليمنح أتلتيكو مدريد الفوز الثاني على التوالي للمهاجم الأرجنتيني على المستوى التهديفي، ويقود فريقه إلى رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، الذي يستضيف ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو، الأحد.