أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لويس كامبوس، اليوم (الأحد)، أنهم يجرون محادثات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

قال كامبوس لشبكة TF1 الفرنسية «نحن نتفاوض، لا أريد أن أخفي أنني أرغب في وجوده معنا في هذا المشروع، وأنه يمكنه الاستمرار معنا» طبقاً لما نقلته الوكالة الإسبانية.

وعلى الرغم من أن تمديد عقده قبل بضعة أشهر بدا وكأنه يتوقف على تفاصيل صغيرة، فإن الأمور تعقدت بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة بعد عودة ميسي من الأرجنتين عقب فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم.

وتابع «سأكون سعيداً إذا استمر، لكننا في الوقت الحالي في مفاوضات لمحاولة إنجاز الأمر لاستمرار وجود ميسي معنا».

ويكمل ميسي موسمه الثاني في صفوف سان جيرمان، وانتقل إليه صيف 2021 قادماً من برشلونة.

وأمضى النجم الأرجنتيني عاماً صعباً في البداية، إلا أن موسمه الثاني في صفوف الفريق الباريسي يبدو رائعاً، ولعب دوراً أساسياً في فوز فريقه على تولوز في الدوري الفرنسي.