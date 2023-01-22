يفكر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد إصابته الأخيرة مع «الروسونيري». وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن زلاتان لم يتعافَ بشكل كامل من جراحة الركبة التي أجراها فى مايو الماضي، وأدت لغيابه لما يقرب من 8 أشهر.

وأضافت الصحيفة أن عودة إبراهيموفيتش للملاعب مع ميلان الإيطالي لم تتحدد بعد، وهناك غموض حول موعد ظهوره من جديد مع «الروسونيري».

وأكدت الصحيفة أن هناك صعوبة كبيرة حول لحاق إبراهيموفيتش بمباراتي ميلان أمام توتنهام فى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 15 فبراير المقبل.

وأنهت الصحيفة بأن زلاتان يخطط لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي مع ميلان، والحصول على دور إداري، أو الانضمام للجهاز الفني أو العمل سفيراً للنادي.