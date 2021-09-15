ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن رئيس نادي برشلونة عقد اجتماعا عاجلًا مع أعضاء الإدارة من أجل النظر في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان.وحسب ما نقلت صحيفة «سبورت» فإن لابورتا عقد اجتماعاً بعد نهاية مباراة الفريق التي خسرها بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ الألماني، واستمر الاجتماع لساعات الصباح الأولى بحضور كل من نائب الرئيس رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني.ولم يعرف مصير المدرب الهولندي بعد الاجتماع مع عدم تسرب أي أخبار حول ذلك.كما تحدثت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية عن مغادرة جيرارد بيكيه للملعب بعد نهاية اللقاء بساعتين، ولم يعرف سبب تأخر اللاعب وإن كان ذلك مرتبطاً بإقالة الهولندي.يذكر بأن كومان انتقد رئيس النادي في وقت سابق، واصفاً تصريحاته بغير «الصحيحة»، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول علاقة لابورتا مع كومان.