انتقد رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي أداء لاعبي نادي أرسنال اللندني بعد هزيمته أمس (الجمعة) 2-0 أمام برنتفورد الصاعد حديثاً في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجه كاجامي أحد رعاة أرسنال انتقاداته لأداء الفريق من خلال موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي ودعا لإجراء تغييرات في الفريق.

وتعد رواندا أحد رعاة أرسنال ونتيجة لذلك تظهر عبارة «زوروا رواندا» على قمصان الفريق.

وكتب كاجامي «علينا ألا نقبل المستوى المتواضع أو نبرره. لا بد أن يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز».

واحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي وفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية.