قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، جائزة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي ستنطلق نسختها الأولى في الموسم المقبل بمشاركة 184 نادياً وستقام مبارياتها في أيام الخميس مثل بطولة الدوري الأوروبي.وكان يويفا أعلن في 2 ديسمبر 2018 إنشاء بطولة جديدة للأندية الأعضاء في الاتحاد بنفس نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، تنطلق في بداية موسم 2021/2022، وسيطلق عليها (دوري المؤتمر الأوروبي).وستكون بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، هي الثالثة لأندية الاتحاد الأوروبي بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وستقام بالتوازي مع البطولتين.ويبلغ طول الكأس 57.5 سنتيمتر وتزن 11 كيلوغراماً وتتكون من 32 عموداً سداسي الشكل، حيث ترمز لعدد الفرق في دور المجموعات، ومنحنية الشكل بدءاً من قاعدتها المصقولة يدوياً والتي بها شكل الفولاذ غير اللامع مثل الجزء الأعلى من الكأس.ووفقاً للتفاصيل التي كشف عنها «يويفا»، فإن الهوية المرئية للبطولة الجديدة «تمثل الطبيعة المتفائلة والمُلهمة والمنفتحة» لها، كما أن إنشاء تلك البطولة أدى إلى تحديث هوية علامة الدوري الأوروبي التي تعكس «الطبيعة الأكثر تنافسية وانتقائية» لها.وسيُعزف النشيد الخاص ببطولة الدوري الأوروبي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في بداية المباريات وسيتمتع الرعاة بالحقوق في كلتا المسابقتين.وأشار ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، إلى رغبة الاتحاد في جعل مسابقاته «أكثر شمولاً لمنح الأندية والمشجعين فرصة الحلم والمنافسة على الألقاب الأوروبية.. لدينا 55 اتحادًا وطنيًا يشكلون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومن المهم منح الأندية أكبر عدد ممكن من الاتحادات الفرصة لإبراز إمكانياتهم».وتأتي الفكرة في تأسيس البطولة لمنح الفرصة لمزيد من الأندية للمشاركة في بطولات قارية، وتحديدا الفرق من البلدان التي من الصعب أن تتأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، وأصحاب المراكز المتوسطة في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.