أكد بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة، البريطاني لينوكس لويس، البالغ من العمر 55 عاماً، عن تقبله وانفتاحه التام لمنازلة أسطورة الملاكمة مايك تايسون في نزال الإعادة لمواجهتهما التاريخية التي أقيمت عام 2002.لويس أسقط خصمه تايسون في تينيسي قبل 19 عاماً، بالضربة القاضية، في الجولة الثامنة، وأدى ذلك إلى إنهاء كافة أحداث الشغب التي صاحبت نزالهما، حيث انخرط كلا المعسكرين في شجار خلال المؤتمر الصحفي قبل أشهر من النزال التاريخي.ولاقت فكرة إعادة النزال قبولاً واسعاً في أوساط رياضة الفن النبيل «الناس يحبون أن يشاهدوا ذلك القتال» قال لويس. وتابع: «إذا أراد الجمهور ذلك فربما نتحدث».تأتي هذه الأنباء بعد عودة مايك تايسون إلى الحلبة مؤخراً في نوفمبر 2020 عندما واجه المخضرم روي جونز جونيور في مباراة استعراضية في لوس أنجليس والتي حققت أكثر من 80 مليون دولار من إيرادات الدفع مقابل المشاهدة.ومن المؤكد أن عودة لويس ستكون مربحة، لا سيما بالنظر إلى قيمة وشعبية النزال السابق بين الاثنين، لكن على عكس تايسون، لويس ليس لديه خبرة حديثة وجاهزية تامة للنزال وقد يحتاج إلى فترة زمنية للتحضير البدني.لويس خاض نزاله الأخير في عام 2003 بعد فوزه على بطل الوزن الثقيل لاحقاً فيتالي كليتشكو.ونظم تايسون سلسلة من المباريات الاستعراضية بعد نزاله الاحترافي الأخير في 2005، فيما يفتقد لويس الخبرة القتالية منذ 2003، وستكون عودته حدثاً منتظراً.