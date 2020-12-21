وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاما) رسالة عاطفية إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة الإسباني، بعد أن عادل الأخير رقمه التاريخي، إذ سجل ميسي هدفاً لفريقه في مرمى ضيفه فالنسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ14 من «الليغا». ووصل ميسي إلى الهدف رقم 643 بقميص النادي الكتالوني في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد أهداف الأسطورة بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر مسجل بقميص فريق واحد في التاريخ، وفق مانشره موقع (RT) عبر موقعه الإلكتروني، ونشر بيليه عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورتين إحداهما لميسي والثانية له، وتتشابه الصورتان بطريقة الاحتفال بالهدف، وأرفقهما بالقول: «عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم. مثلك تماماً، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي تشعر به، تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة. قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيراً يا ميسي».