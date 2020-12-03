توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بجائزة القدم الذهبية في نسختها الثامنة عشرة، متفوقا على الأرجنتيني ميسي، والألماني ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح، إذ تفوق كريستيانو على نظرائه بحصوله على أكبر عدد من الأصوات لعام 2020 فاق ما حصده كل من ميسي وصلاح وليفاندوفسكي وزميله في البيانكونيري جورجيو كيليني، ونيمار، وسيرخيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وجيرارد بيكيه، ولاعب وسط إنتر ميلان أرتورو فيدال، وفق التقرير الذي نشره موقع (RT). وتعتبر «القدم الذهبية» جائزة كروية على المستوى الدولي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية، وأبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عاما على الأقل، وأن يكون صاحب مهارات كروية خاصة على المستوى الفردي والأداء الجماعي.وأصبح «رونالدو» رابع لاعب يفوز بالجائزة من اليوفي، بعد كل من بافيل نيدفيد، أليساندرو ديل بييرو، وجيانلويجي بوفون.كما حصل رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنيلي أيضا على النسخة الأولى من جائزة «Golden Foot Prestige»، التي اختارتها لجنة من الشخصيات الإعلامية الدولية.يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، هو آخر المتوجين باللقب في عام 2019.